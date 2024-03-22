Более того, заменить ПВО практически невозможно.

За последний месяц Воздушные силы ВСУ потеряли значительное количество зенитно-ракетных комплексов, которые были подтянуты к ЛБС для работы по самолетам ВКС. При этом никто не планирует, по крайней мере пока, восстанавливать украинской армии утраченную технику. В частности, западное издание Military Watch Magazine рассказывает про дефицит средств ПОВ на Украине, где оставшихся комплексов хватает только на прикрытие наиболее важных участков ЛБС и, разумеется, Киева.

Российская военная авиация, используя планирующие бомбы большой массы, наносит ВСУ серьезный ущерб, который ВСУ планировали купировать за счет «охоты на уток». Однако переброшенные из тылов комплексы оказались лакомой добычей для русской армии, и теперь украинская армия остается беззащитной перед ВКС РФ. В частности, было потеряно несколько комплексов «Патриот» и С-300. И если первые еще можно восстановить за счет стран НАТО или вообще США, то С-300 осталось в мире крайне мало, а те, что есть находятся в России или, например КНДР.

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Эта ситуация приведет к тому, что военная авиация России станет действовать более свободно и соответственно оборона ВСУ станет менее эффективной. В качестве примера приводят ситуацию в Авдеевке, где ВС РФ применяли УМПК ФАБ-1500, которые буквально стирали с лица земли укрепления украинских формирований. Аналогичную судьбу предрекают другим оборонительным сооружениям на линии боевого соприкосновения.

Тут стоит отметить, что американское издание конечно может уверять, что обороне ВСУ наступает конец, но в реальности у Украины еще достаточно средств для частичного прикрытия ЛБС. Кроме того, в скором времени к поставкам присоединится Япония. Заметим, что у островной державы есть много ракет для «Патриотов» и сами комплексы также состоят на вооружении.