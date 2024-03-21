Эти кадры опубликовало агентство РИА Новости.

В сети появились кадры, на которых российские военнослужащие снимают внутренности подбитого американского танка «Абрамс», принадлежащего ВСУ. Российские разведчики-саперы из группировки войск «Центр» с позывными «Леший» и «Изай» выполняли приказ командования и подобрались к подбитой в Бердычах боевой машине. Их задачей был осмотр «Абрамса», чтобы понять техническое состояние танка и одновременно попытаться снять с него электронику. В ходе выполнения поставленной задачи военнослужащие вели запись на камеру и именно эти кадры мы можем наблюдать.

Сложность задачи для «Изая» и «Лешего» резко возрастала из-за ведущегося неподалеку огневого боя, артиллерийского огня с обеих сторон и возможного наблюдения за машиной дронами ВСУ. Однако им удалось добраться до танка, пробраться внутрь и обследовать боевое отделение. Этот «Абрамс» был подбит в начале марта одним из операторов FPV-дронов «Упырь» и с тех пор машина оставалась на месте.

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Стоит отметить, что танк не смогли эвакуировать ни та, ни другая сторона по банальной причине – высокая плотность огня. Как сообщают разведчики, если одна из сторон попробует эвакуировать подбитый танк, то по эвакуационной машине немедленно будет открыт огонь из противотанковых средств. При этом, украинские военные не подожгли «Абрамс» при отходе.

На настоящий момент американский танк M1 «Абрамс» считается одним из самых тяжелых в мире. Боевая масса машины, в зависимости от модификации, может достигать 70 тонн. Поэтому для эвакуации подбитого танка требуется БРЭМ, который станет лакомой целью для FPV-дронов. Стоит отметить, что Бердычи постепенно переходят под полный контроль ВС РФ и вскоре подбитая машина окажется в руках российских конструкторов, что приведет американских партнеров Зеленского в "полный восторг".