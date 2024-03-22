ВС РФ отодвинули ВСУ к западным границам сёл.

После отхода ВСУ из Авдеевки к первой линии обороны им не удалось там удержаться, и украинская армия отошла к второй линии. Именно там последние несколько недель шли ожесточенные сражения, в ходе которых ВС РФ планомерно выдавливали ВСУ из составляющих вторую линию обороны сел Тоненькое, Орловка и Бердычи. Чтобы удержать данные населённые пункты главком Александр Сырский бросил туда две резервные бригады с поддержкой бронетехники, но на прошлой неделе пришли новости про окончательную зачистку Орловки от ВСУ.

Утром, 20 марта 2024 г, российская армия смогла отодвинуть украинские войска западнее в Тоненьком и Бердычах. Глубина продвижения составляет около 200 – 250 м, что говорит о том, что большая часть этих населённых пунктов находится под контролем ВС РФ. Части ВСУ пытаются закрепиться на западных окраинах сёл, но насколько это у них получится будет известно вероятно в течении недели. А с учетом взятия Орловки, можно говорить, что вторая линия обороны к западу от Авдеевки почти обрушилась.

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По разным данным, ВСУ потеряли на этом участке ЛБС до двух бригад личного состава и более 100 единиц бронетехники. При этом Сырский пытался организовать локальное контрнаступление с целью возвращения обратно Авдеевского Коксохима, но в результате только потерял большое количество резервов. Есть информация, что в ходе боев на этом участке ЛБС уничтожено уже 4 американских танка «Абрамс», которые украинские медиа преподносили, как «чудо-оружие».

Также стоит отметить тот факт, что если украинские части не смогут удержаться в Тоненьком и Бердычах, то им придется отойти очень далеко на запад. По примерным оценкам под контроль ВС РФ перейдет почти 20 квадратных километров. ВСУ же будут вынуждены окапываться на линии Уманское – Новопрокоповка.