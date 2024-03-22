Передача зенитных ракет для ЗРК Патриот будет расцениваться, как участие в конфликте.

Украинская власть кричит миру о том, что у них не хватает боеприпасов и западный мир отвечает, что скоро будут. К западному миру присоединяется непотопляемый авианосец США около Китая, а именно Япония, которая хочет передать ВСУ партию зенитных ракет для комплексов «Патриот». На это российский МИД ответил заявлением, что в таком случае Япония станет участником конфликта и пригрозило последней последствиями. Об этом заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.

Российский дипломат поделился с РИА Новости сообщением о том, что японское правительство было предупреждено через посла в Москве про последствия передачи ЗУР на Украину. При этом Сергей Жесткий не уточнил какие именно последствия ждут Страну восходящего солнца в таком случае. Стоит отметить, что в конце прошлого года Япония смягчила свои законы и под давлением США начало передавать боеприпасы в Соединённые штаты, которые в свою очередь передавали их украинской власти. При этом в деле также участвует Великобритания, которая получала от японцев артиллерийские снаряды и передавала их для нужд ВСУ.

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Напомним, что Япония — это вторая страна в мире которая полностью производит зенитные ракеты для комплексов «Патриот». Более того их у японской прими накопилось значительное количество, которые американцы попробовали «выбить» для передачи Зеленскому. Однако законодательство Японии не предусматривает прямой передачи военных товаров другим странам и им пришлось менять свои законы для этого. Что самое забавное, в свое время именно США заставило принять японское правительство такой закон, чтобы обезопасить регион от возможного возрождения японского милитаризма. Ну и чтобы Япония не составляла конкуренцию США в этом выгодном деле.

При этом, это не мешает Японии передавать на Украину так называемые товары двойного назначения. Например, в январе текущего года на Украину отправили большое количество колесных внедорожников, которые ВСУ использовало в ходе своих операций на ЛБС. При этом никто не заикнулся про то, что Япония стала участницей конфликта, так как формально это не военная техника.