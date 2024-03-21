Изменения цены на спецтранспорт согласно аналитике ресурса Авито.

На платформе АВИТО в начале 2024 года эксперты раздела "Спецтехника" провели аналитику изменений ценовых категорий на различные типы транспорта на российском вторичном рынке. Отчет выявил, что высоким спросом пользовались коммерческие транспортные средства, а также оборудование для строительства и аграрного сектора, причем зафиксирован был заметный прирост их средних стоимостей.

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Транспорт коммерческого назначения

Среди коммерческого транспорта, доступного на платформе, наибольший интерес вызвали грузовики, прицепы и тягачи. В первые месяцы 2024 года наблюдалось повышение средней цены грузовиков до отметки, превышающей 3 млн. руб., что более, чем на четверть суммы выше при сравнении с концом 2023 г. Прицепные части стали стоить в среднем чуть менее 4 млн. рублей, увеличив свою стоимость на практически 30%, тогда как тягачи подорожали до 7 млн. рублей, что составляет рост почти до 10%.

Это явление можно объяснить несколькими ключевыми факторами, каждый из которых оказал значительное влияние на рынок спецтехники.

Экономическая ситуация в стране оказала прямое воздействие на ценообразование. Инфляция и колебания валютного курса привели к увеличению стоимости импортных комплектующих и запчастей для грузовиков, что, в свою очередь, способствовало росту цен на саму технику.

Строительная спецтехника

В сфере строительной техники фронтальные погрузчики, экскаваторы и пр. оказались в числе наиболее востребованных. Стоимость фронтального погрузчика достигла 3,5 млн. рублей, увеличившись более, чем на 20% по сравнению с декабрем 2023 года. Экскаваторы в январе-феврале оценивались в 6…7 млн. рублей, показав небольшой рост всего до 5%, чем в четвертом квартале 2023 года.

Возросший спрос на спецтранспорт в связи с активизацией экономической деятельности после периода пандемии COVID-19 сыграл свою пагубную роль. Восстановление бизнес-процессов потребовало от компаний увеличения транспортных мощностей, что привело к повышению спроса на данный тип спецтехники и, как следствие, к росту их стоимости.

Сельхозтехника

На рынке сельскохозяйственной техники – тракторы и комбайны привлекли наибольшее внимание покупателей. Средняя цена трактора в начале года составила 700…800 тыс. рублей, что примерно на треть выше, чем в том же квартале 2023 г. Комбайны – 2,1 млн. рублей, это более, чем на 15%.

Причиной стало обновление экологических стандартов и требований к выбросам от автомобилей. Грузовики, соответствующие новым нормам экологической безопасности, обходятся производителям дороже из-за использования более современных и экологичных технологий. Это также отразилось на конечной стоимости техники для покупателей.

Наконец, рост цен на спецтранспорт на АВИТО мог быть обусловлен увеличением стоимости транспортировки и логистики. Расходы на доставку грузовиков от производителей к дилерам и конечным покупателям выросли, что также нашло отражение в ценах на спецтехнику.

Комбинация этих факторов спровоцировала повышение средней цены грузовиков на АВИТО в России в 2024 году, отражая общие тенденции рынка и изменения в экономической среде страны.

Таким образом, данные Авито Спецтехника отражают заметное увеличение стоимости специальной техники в РФ в I квартале 2024 года, что может быть связано как с общими тенденциями на рынке, так и с изменениями в спросе и предложении на отдельные виды техники.