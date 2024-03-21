Оказалось, новый американский легкий танк не приспособлен к современной войне.

Американское военное ведомство на протяжении последних 10 лет стремительно пыталось отказаться от тяжелого M1 «Абрамс» в пользу более легких машин. Однако СВО на Украине показало, что без тяжелой брони обойтись невозможно. При этом Пентагон уже активно ставит на вооружение так называемые «легкие танки», которые можно транспортировать самолетами без разборки и которые обладают внушительной 105-мм пушкой. Однако американский же журнал The National Interest раскритиковал попытку принять M10 «Букер» на вооружение и назвал его «дорогой игрушкой».

Дело в том, что ближайшим аналогом «Букера» является французский колесный танк AMX-10RC, который активно поставлялся на вооружение ВСУ и показал себя, мягко говоря, слабо. Несмотря на заявленные ТТХ французская машина стала легкой добычей для российских противотанкистов. Легкая броня не была способна остановить выпущенные по машине снаряды. Именно такую судьбу прогнозирует The National Interest новому легкому танку M10 «Букер», который по задумке должен поддерживать пехоту при наступлении.

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Что самое интересное, издание привело стоимость отдельного изделия американского танкопрома – 12 млн долларов за единицу. The National Interest назвало такую стоимость запредельной и обвинило Пентагон в отрыве от реальности. Для сравнения российский ОБТ Т-90М стоит примерно 4 – 5 млн долларов, американский «Абрамс» - в районе 7, а южнокорейская «Черная пантера» - 10 – 11 млн «вечнозеленых». Поэтому неудивительно, что журналисты так возбудились, узнав стоимость машины.

У российской армии имеется свой аналог «Букера» в виде боевой машины пехоты БМП-3, которая, к слову, стоит значительно дешевле, чем американская игрушка. При этом БПМ-3 более ремонтопригодна, оснащена 100-мм пушкой и может перевозить пехоту. Но что самое главное на стоимость одного M10 можно закупить до 10 БМП-3, что в рамках глобального конфликта серьезный аргумент.