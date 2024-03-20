В ходе обстрела города из РСЗО «Вампир» пострадал один мирный житель.

Украинская власть с целью создания медийного эффекта и стремясь показать западным партнерам, что ВСУ «может», продолжают атаковать различными системами вооружения Белгородскую область Российской Федерации. Сегодня утром вооруженные формирования Украины снова попытались нанести ракетный удар используя для этого чешскую РСЗО RM-70 «Вампир». По сообщениям мэра Белгорода Демидова в ходе атаки 10 снарядов были перехвачены системами ПВО, но из-за падения обломков пострадал один мирный житель.

Как сообщает российское оборонное ведомство, ВСУ утром 18 марта в 8:30 произвели отстрел пакета реактивных боеприпасов из «Вампира» по Белгороду. У атаки не было точной цели и расчет вел так называемый «беспокоящий огонь» по мирным жителям российского города. Так как близко к границе установки РСЗО ВСУ опасаются, то им приходится использовать чешские «Вампиры» с повышенной дальностью полета снарядов. Сообщений о том, что выпустившая снаряды установка обнаружена и «демонтирована» пока не приходили, но стоит понимать, что там лесистая местность, в которой крайне просто маскировать технику.

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Напомним, что начиная с 12-го марта нынешнего года Вооруженные силы Украины выполняют приказ своего командования и не просто наносят артиллерийские или иные удары по российской Белгородской области, но и предпринимают попытки прорыва в глубь территории. Причем, хотя их и называют диверсантами, но в действительности это полноценные военизированные части с бронетехникой и артиллерийской поддержкой. Кроме того, значительную часть «диверсантов» составляют перебежчики и иностранные наемники, которые по словам Киева борются за свободу России.

Чтобы прояснить картину стоит отметить, что в ходе прорыва диверсантов было уничтожено до 6 украинских танков, 20 бронемашин разного типа и одна САУ «Цезарь» французского производства. Кроме того, по разным данным «демилитаризировано» до 100 – 150 личного состава, который участвовал в атаке. Также ГУР пытался провести десантную операцию в Козинках, которую отбил российский спецназ, оказавшийся в деревне во время высадки «диверсантов».