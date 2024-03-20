Якобы за разглашение российскому правительству стратегической информации.

Главный «миротворец» Евросоюза и по совместительству французский президент Эмануэль Макрон вот уже почти в течении месяца делает громкие заявления на тему ввода на Украину войск республики. Это вызвало настоящую борю внутри ЕС и НАТО, а оппозиция Макрона немедленно начала игру против главы Франции. Также начали высказываться и другие политические силы внутри страны. Так, Мануэль Бомпар, депутат от партии «Непокорившаяся Франция», заявил, что слова Маркона показали президента в невыгодном свете и помогли Российской Федерации понять ситуацию внутри блока НАТО и Евросоюза, в частности.

Член партии «Непокорившаяся Франция» резко раскритиковал позицию и высказывания Макрона, заявив, что он, Макрон, помог Путину с правильной оценкой процессов внутри ЕЕС и НАТО. Мол, до этого российская разведка и политическое руководство не подозревало о царящем раздрае внутри стана, казалось бы, монолитного Запада. Тут стоит отметить, что слова президента Франции вызвали бурную реакцию среди остальных стран-участниц, которые резко высказались против его инициативы и только несколько держав поддержали Эмануэля в его начинаниях.

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Также Мануэль Бомпар высказал мнение, что французский народ не готов воевать непонятно, где в какой-то там Украине. Тем более если это придется делать в гордом одиночестве, без поддержки союзников в лице США и всего ЕС. В целом они правы, так как франция никогда не воевала с Россией в одно лицо, так как всегда приходила в составе сборной Европы по военным действиям. Так было во время войны с Наполеоном, Крымской войны и Второй мировой войны. Правда про последнюю гордые французы стараются вспоминать только с позиции «Сопротивления» и маршала де Голля, а не со стороны правительства Виши.