Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Экономист и аналитик Алексей Кущ: Украинки вывозят сыновей-подростков за пределы страны
Украинский экономист-аналитики поделился своим наблюдением.

реклама

Украина может столкнуться с серьезной демографической проблемой в будущем. Так как украинки вывозят своих сыновей-подростком за пределы страны. Матери стремятся обезопасить своих 15 – 16-летних сыновей от перспективы оказаться в рядах ВСУ и эмигрируют за границу, пользуясь любой возможностью для переезда. Об этой ситуации заявил экономист и аналитик Алексей Кущ в своем сообщении.

Как рассказывает украинский аналитик, женщины заранее начинают готовиться к переезду за границу с целью обезопасить сыновей-подростков от военной службы. Подготовка начинается примерно за 1 – 2 года до совершеннолетия мальчика и включает в себя изучение нужного языка, поиск работы в выбранной стране, удаленное трудоустройство и съем жилья. Такой массовый отток женщин и мальчиков-подростков может серьезно сказаться на демографической ситуации на Украине, которая и так находится в удручающем состоянии.

реклама

Кущ рассказывает, что украинки видят, что СВО не закончится быстро и опасаются за судьбу своих детей, которые могут оказаться на ЛБС в рядах ВФУ. С большой вероятностью такой новобранец получит ранение или вообще статус «200-го». Также воодушевления не вызывает пока не принятый ВРУ новый законопроект о мобилизации, который серьезно закрутит гайки в деле набора «мобилизационного ресурса».

Напомним, что в настоящий момент украинское законодательство не препятствует выезду за границу юношей не достигших 18 лет. Поэтому матери так и спешат с переездом несмотря на то, что там им придется осваиваться в новой стране и работать на не самых престижных рабочих местах.

#украина
+
Написать комментарий (0)
Из-за нехватки боеприпасов Украина использует законсервированные советские самолеты 1970-х годов
Жозеп Боррель предложил использовать прибыль от замороженных активов России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
13
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
6
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
CNN: Пассажир бросил несколько монет в двигатель Airbus A350
+
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
5
Бойцы ВС РФ научились уводить ракеты Javelin от танка с помощью ведра со смолой
3
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
Российские подразделения сумели продвинуться еще на 800 метров на Запорожском направлении
2
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Программист втиснул большую модель искусственного интеллекта GPT-2 в таблицу Excel
+

Популярные статьи

11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
52
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
Requital, Enclave - вспоминаем старые, но хорошие игры
3
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
105
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
145
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
23
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
53
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
52

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:11
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
OgoGoLog
17:09
Гитхаб это про мощности хранения, оплачиваемые теперь майкрософтом. Всё остальное это открытый Git от Линуса Торвальдса - "копируй - не хочу". А если не нравится Git, то полно и других свободных SVN-с...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Apsheronsky tchai
17:07
Защеканчик, это интел-то не выпускает материнок? Даже серверных? Амудей – это всё-таки диагноз.
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
glavhyilo
17:05
конечно если подковёрные склоки у демократов идут,а бедного старца байдуна обколотого выпускают,что он сам себя уже не помнит-но нам России это только на руку эти склоки там.
WSJ: Байден оказался неспособен испугать мир, который выходит из-под контроля США
Рамаз Данелия
17:05
была мысля. такие подробности прост зашкварные
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Windmark
17:01
Моей x570 5 лет почти и работает как часики. Чмоня , АМД как и интел не выпускает материнские платы ., это так для развития тебе
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Жасулан Турлыбеков
16:58
4к маоник + 4070ti asus strix все игры идут на 70-90 ФПС на максималках стабильно
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
От LoL до KeK один шаг
16:54
Пошел нах вместе со своим шишей.
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
Apsheronsky tchai
16:53
Думаешь педофил?
Экономим по максимуму — как в 2024 году собрать игровой компьютер всего за одну среднюю зарплату
Артём Николаев
16:53
гитхаб это не про огромные вложения, а про мировое признание (причём не из под палки, а в честной конкуренции) и полировку в течение полутора десятков лет. Иначе это как про победить бедность, поднять...
Идею создания российского аналога GitHub отложили на неопределённый срок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем