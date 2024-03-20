Украинский экономист-аналитики поделился своим наблюдением.

Украина может столкнуться с серьезной демографической проблемой в будущем. Так как украинки вывозят своих сыновей-подростком за пределы страны. Матери стремятся обезопасить своих 15 – 16-летних сыновей от перспективы оказаться в рядах ВСУ и эмигрируют за границу, пользуясь любой возможностью для переезда. Об этой ситуации заявил экономист и аналитик Алексей Кущ в своем сообщении.

Как рассказывает украинский аналитик, женщины заранее начинают готовиться к переезду за границу с целью обезопасить сыновей-подростков от военной службы. Подготовка начинается примерно за 1 – 2 года до совершеннолетия мальчика и включает в себя изучение нужного языка, поиск работы в выбранной стране, удаленное трудоустройство и съем жилья. Такой массовый отток женщин и мальчиков-подростков может серьезно сказаться на демографической ситуации на Украине, которая и так находится в удручающем состоянии.

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Кущ рассказывает, что украинки видят, что СВО не закончится быстро и опасаются за судьбу своих детей, которые могут оказаться на ЛБС в рядах ВФУ. С большой вероятностью такой новобранец получит ранение или вообще статус «200-го». Также воодушевления не вызывает пока не принятый ВРУ новый законопроект о мобилизации, который серьезно закрутит гайки в деле набора «мобилизационного ресурса».

Напомним, что в настоящий момент украинское законодательство не препятствует выезду за границу юношей не достигших 18 лет. Поэтому матери так и спешат с переездом несмотря на то, что там им придется осваиваться в новой стране и работать на не самых престижных рабочих местах.