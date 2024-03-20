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Украинские источники рассказывают про оборонительные порядки ВСУ на ЛБС, как монолит, которые российские войска не способны быстро преодолеть. Однако, как показывает практика их видение ситуации не совсем соответствует реальности и захват населенного пункта Мирный ВС РФ на Гуляйполськом направлении это подтверждает. Отечественные ТГ-каналы, ссылаясь на украинские СМИ, рассказали, что нападение российских войск на этом направлении стало настоящей неожиданностью для украинского командования, которое записало этот участок ЛБС в «безопасные».
Населённый пункт Мирный располагается между Ореховой и Гуляйполем и до недавнего момента находился под контролем украинских вооруженных формирований. Однако на днях российская армия сделала неожиданный рывок и выбила ВСУ из села, после чего начала там планомерно окапываться. Ранее это направление считалось статичным и по словам украинцев ничто не предвещало беды. Ситуация с Мирным показывает, что оборона ВСУ не едина на протяжении всей линии соприкосновения и удар в неожиданное место может запросто опрокинуть защитников.
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Стоит отметить, что на прошлой неделе американский Институт изучения войны раскритиковал текущую тактику Генштаба ВСУ и заявил, что из-за концентрации ресурсов на отдельных участках они открывают окно возможностей для ВС РФ на других направлениях. Не прошло и нескольких дней, как российская армия воспользовалась сложившейся ситуацией и провела нападение на ранее безопасном участке ЛБС. Вероятнее всего, это не последнее такое нападение и теперь украинскому командованию придется принимать такие нападения в расчет.