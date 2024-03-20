Украинский Генштаб не ожидал такого поворота событий.

Украинские источники рассказывают про оборонительные порядки ВСУ на ЛБС, как монолит, которые российские войска не способны быстро преодолеть. Однако, как показывает практика их видение ситуации не совсем соответствует реальности и захват населенного пункта Мирный ВС РФ на Гуляйполськом направлении это подтверждает. Отечественные ТГ-каналы, ссылаясь на украинские СМИ, рассказали, что нападение российских войск на этом направлении стало настоящей неожиданностью для украинского командования, которое записало этот участок ЛБС в «безопасные».

Населённый пункт Мирный располагается между Ореховой и Гуляйполем и до недавнего момента находился под контролем украинских вооруженных формирований. Однако на днях российская армия сделала неожиданный рывок и выбила ВСУ из села, после чего начала там планомерно окапываться. Ранее это направление считалось статичным и по словам украинцев ничто не предвещало беды. Ситуация с Мирным показывает, что оборона ВСУ не едина на протяжении всей линии соприкосновения и удар в неожиданное место может запросто опрокинуть защитников.

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Стоит отметить, что на прошлой неделе американский Институт изучения войны раскритиковал текущую тактику Генштаба ВСУ и заявил, что из-за концентрации ресурсов на отдельных участках они открывают окно возможностей для ВС РФ на других направлениях. Не прошло и нескольких дней, как российская армия воспользовалась сложившейся ситуацией и провела нападение на ранее безопасном участке ЛБС. Вероятнее всего, это не последнее такое нападение и теперь украинскому командованию придется принимать такие нападения в расчет.