На складах осталось несколько тысяч вариаторов.

Как утверждает директор проектов компании и продуктовых программ Олег Груненков, на данный момент в недрах АвтоВАЗа по-прежнему имеется несколько тысяч вариаторов фирмы «Jatco», что вызывает определённые споры в руководстве по поводу дальнейшей судьбы трансмиссий. Одна из обсуждаемых перспектив – поставить остатки на популярную модель «Lada Vesta».

Но пока что это только предложения, поэтому трансмиссия от уже бывшего партнёра пока что мёртвым грузом лежит на складах компании.

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Трудности могут возникнуть ещё на этапе модернизации агрегата под мотор 1.8 Evo, который изначально создавался под восточноевропейского поставщика и бесступенчатую трансмиссию. Во время презентации 1.8 Evo было также показано, что конструкторы смогли повысить надёжность фиксации силового агрегата из-за новой системы крепления кронштейна правой опоры, что также создаёт дополнительные трудности, чтобы «подружить» разные системы.

Ранее четырёхступенчатые АКП устанавливались на автомобили «Lada Granta». Именно поэтому автопроизводителем принято решение собрать до 5 тысяч автомобилей с гидроавтоматической трансмиссией. Большая часть «Грант» пойдёт в розничную продажу, но значительный процент будет передан различным социальным службам.

В целом, несмотря на определённые трудности, АвтоВАЗ достаточно хорошо проходит кризисные времена и, несмотря на нарушение многих цепочек поставок, смог достаточно хорошо переориентироваться на получение недостающих деталей и агрегатов с азиатского рынка. Но, естественно, несколько тысяч коробок «Jatco» применять надо. Учитывая мощности автопроизводителя, создать несколько тысяч устаревших моделей под имеющиеся коробки – задача вполне выполнимая.

С учётом того, что автомобиль «Lada Granta» по-прежнему считается народным автомобилем с высокой степенью востребованности, новые автомобили должны разлететься как «горячие пирожки». Более того, имеется информация, что такое вынужденное решение будет иметь самые благоприятные последствия для любителей «Грант», так как АвтоВАЗ может вдохнуть новую жизнь в проект. С учётом того, что многие машины возьмут социальные службы – возникает прекрасная перспектива обеспечить практически все потребности в автомобильной технике многих государственных компаний и служб.