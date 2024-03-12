Летчики ВСУ сейчас проходят подготовку на западе.

Уже на протяжении года украинские военные и политики рассказывают про поставки американских истребителей F-16 на Украину. Пилоты ВС ВСУ уже направлены на обучение пилотированию этих машин, но сами аппараты в стране появились только один раз в виде комплекта запасных частей и необходимости это все собрать. А теперь американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Воздушные силы ВСУ получат летом нынешнего года всего 6 аппаратов, из обещанных американцами 45.

Американское правительство снова обещает поставить на Украину истребители, но не спешит выполнять свое обещание. Более того, сегодня на обучении в Румынии находится всего 15 украинских пилотов, чего не хватает даже на создание полноценной эскадрильи. При этом журналист из американского издания не упомянул про отправленных на обучение пилотов в Данию и Нидерланды, но видимо это совсем другая история.

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Также в материале отмечается, что украинские военные активно подготавливают имеющиеся взлетно-посадочные полосы для возможности принять F-16. Однако, внезапно выяснилось, что российские военные внимательно отслеживают эту подготовку и нередко «помогают» украинским коллегам, устраняя уже готовые участки и «демонтируя» инфраструктуру. В издании отмечают, что подобные аэродромы станут мишенью для ВКС и ПВО ВС РФ. При этом недостаточно подготовить полосу и ангары, их необходимо постоянно обслуживать, так как нежные шасси F-16 при недостаточной гладкости ВПП просто выйдут из строя.

Стоит отметить, что угрозу в виде F-16 необходимо воспринимать всерьез, так как эти машины лучше приспособлены для эксплуатации западного вооружения и работают с ним более эффективно, чем переоборудованные, еще советские Су-24 и МиГ-29. К тому же все поставленные истребители смогут нести на себе крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow, что создаст дополнительные проблемы военным РФ.