Как заявил разработчик: «Доработанное «Зубило» отправят на войсковые испытания».

Российские конструкторы продолжают работы над беспилотной сухопутной платформой «Зубило» для Вооруженных сил РФ. Появилась информация, что машину направят на полноценные войсковые испытания в зону СВО в несколько российских подразделений и будут отслеживать работоспособность беспилотника. Об этом сообщает пресс-секретарь «Ремдизель» информационному агентству РИА Новости. Также сотрудник компании рассказал, что изделия направят в войска уже в апреле текущего года.

Согласно заявлению спикера компании «Ремдизель», доработанное «Зубило» на базе КамАЗ получило ряд изменений в конструкции, снижена масса машины, увеличена проходимость. Есть вероятность, что также поработали над автономностью беспилотника, так как это была одна из основных претензий к технике после прошлогодних полевых испытаний. Боевую машину направят сразу в несколько подразделений на разные участки линии боевого соприкосновения. Таким образом разработчики хотят получить большое количество полезной в их работе статистики и исправить выявленные недоработки.

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Напомним, что беспилотная платформа «Зубило» создавалась компании «Ремдизель» для поддержки армейских подразделений. Свое название боевая машина получила за счет специфической формы корпуса, которая внешне напоминает одноименный инструмент. «Зубило» способно выполнять широкий спектр задач, начиная от огневой поддержки наступающих пехотных подразделений до работы в виде станции подзарядки БПЛА и использования в роли медицинско-эвакуационной машины. Боевое применение бронемашины будет полностью зависеть от поставленных задач и установленных на нее модулей.