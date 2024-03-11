Обучение нейросети проводилось при поддержке индийских коллег.

Георгий Ефименко, один из специалистов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»), рассказал, что в сотрудничестве с коллегами из Индии ученые разработали нейросеть, которая может определить наличие обезьяньей оспой у пациента, используя только фотографии кожного покрова с видимыми патологиями.

Программа, созданная в университете, может быть использована врачами при первичном осмотре. Для этого нужно будет всего лишь сфотографировать кожу больного и подождать. Специалисты ЛЭТИ заявляют, что программа выдает верный результат в 93,4% случаев.

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За последние два года количество случаев заболевания обезьяньей оспой сильно увеличилось. Данный вид оспы наиболее распространен в Африке. Однако начиная с 2022 года, болезнь появлялась даже там, где никогда не встречалась ранее – в сумме оспа была зафиксирована в 65 государствах. Современная медицина предполагает использование ПЦР-тестов для диагностирования обезьяньей оспы, однако бывают случаи, когда на анализ направляют невовремя – признаки оспы обезьян схожи с признаками обычной оспы.

Теперь исследователи работают над улучшением разработки – они планируют повысить точность и разработать конкретное отдельное приложения для мобильных телефонов.