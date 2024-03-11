Хотя темпы этого явления превосходят едва ли не всё, что известно нам из истории.

Илон Маск высказал мнение о стремительном росте развития нейросетей и искусственного интеллекта. Согласно его словам, вскоре у человечества попросту закончатся ресурсы, чтобы продолжать поддерживать текущий темп роста и развития нейросетей. По прогнозу предпринимателя, это может настигнуть нас уже в следующем году. Стоит отметить, что за историю человечества еще не наблюдалось настолько стремительного развития какой-либо технологии.

Предприниматель аргументировал свою позицию тем, что, согласно его расчетам, ИИ-системы увеличивают объем и широту своей деятельности десятикратно каждые 6 месяцев. Высокий спрос и востребованность технологий приводят к тому, что с каждым днем создается огромное количество одинаковых программ и сервисов. Они часто выполняют одинаковые задачи. Высокая скорость распространения программ – причина, по которой оптимизировать процессы очень сложно. Говоря кратко, каждый день выполняется множество ненужных задач, и их количество только увеличивается, «отбирая» ресурсы у чего-то более полезного.

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Проблема, как утверждает Маск, будет заключаться в нехватке электричества и трансформаторов, которые требуются для создания и обслуживания систем искусственного интеллекта. Есть только два варианта развития событий: новаторство и инновации или замедление роста развития нейросетей.