При этом отверг призывы к переговорам.

Заявление президента Эмануэля Макрона, прозвучавшее на прошлой неделе на очередном сборище политиков ЕС, до сих пор вызывают резонанс в информационном поле. При этом ряд западных источников пишет о том, что Украине и странам Запада нужно создать каналы связи с Москвой, чтобы в перспективе иметь возможность «мирных переговоров». В частности, об этом пишет американское издание Foreign Affairs, которое было резко раскритиковано секретарем Службы Национальной Безопасности и Обороны Даниловым.

В своем высказывании на одной из страниц социальной сети, Данилов наоборот поддержал инициативу Макрона по вводу войск и недоумевает, что некоторые страны Запада не видят в этом необходимости. Также Данилов высказался, в привычной манере, что если Украина падет, то Запад этого не переживет и им нужно прикладывать больше усилий в деле помощи Киеву. Что интересно, в заявлении главы СНБО прозвучало выражение «возвращение России в рамки международного права».

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Что также интересно, слова главы СНБО резко расходятся с заявлениями Кличко-младшего, которые наоборот высказался в ключе «нам не нужны ваши солдаты, дайте денег и вооружение». Президент Зеленский также не испытал большого воодушевления от выступления главы Франции и также попросил лучше деньгами и обеспечением. На этом фоне также звучит высказывание Кирби, который говорит от имени Белого дома и тот не собирается отправлять на Украину американских солдат, разве что неофициально. Но они и так там находятся в больших количествах и речь не только о наемниках, которые зарабатывают в «свободной и независимой» деньги. Благо наличие таких ребят подтвердил Шольц на одном из своих выступлений.