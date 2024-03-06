Несмотря ни на что российские войска продолжают идти вперед.

Сегодня российская армия ведет наступательные действия сразу по нескольким направлениям на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. В частности, наиболее «горячие» участки находятся в районе Авдеевки и Артемовска (Бахмута), где наши войска потихоньку выдавливают вооруженные формирования Украины с насиженных позиции. При этом погода не на стороне российской армии и весенняя распутица в самом разгаре, что препятствует продвижению военной техники, в том числе гусеничной.

С Артемовского направления приходят сообщения, что российская армия продвигается внутри села Красное (Ивановское) и вышло к центру населенного пункта. На улицах села идут тяжелые бои, и противник удерживает позиции из-за всех доступных сил. Согласно данным из другого источника, ВС РФ смогли выбить части украинской армии из села, и теперь западная часть НП превратилась в «серую зону», которая активно простреливается ВСУ.

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Одновременно бои идут в деревне Богдановка, которую пытаются отбить у ВСУ на протяжении последних двух месяцев. Там находятся главенствующие высоты на этом участке ЛБС, без взятия которых невозможно дальнейшее продвижение по направлению Часова Яра. Стоит напомнить, что через Богдановку проходит автомобильная дорога из Артемовска в Часов Яр.

Видя такую ситуацию, украинское военное командование перебрасывает подкрепления, стремясь задержать продвижение ВС РФ. Часов Яр в этом месте является одной из узловых точек обороны, так как через него ведется логистика, там проходит канал с пресной водой и также засела большая группировка украинских войск. Сегодня ВСУ продолжают укреплять восточную часть города, которая постепенно превращается в крепость.