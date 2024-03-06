Самолеты используются вблизи ЛБС чтобы сбрасывать мощные управляемые бомбы.

Западная пресса и многочисленные аналитики продолжают муссировать тему падения Авдеевки и поспешного отступления сил ВСУ. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» на своих страницах поместила статью, в которой рассказывает про значительную роль российской военной авиации в военных действиях последних месяцев. При этом автор утверждает, что новая тактика отличается большой эффективностью, но при этом имеет серьезные риски для самолетов и летчиков, так как им приходится сильно приближаться к ЛБС.

Американские военные отметили возросшее влияние российской авиации на ход сражений в зоне проведения СВО. Согласно их доводам, ранее ВС РФ использовали бомбардировочную авиацию не так интенсивно и старались не подводить ее близко к линии БС. Сейчас же на вооружение ВКС РФ поступает большое количество управляемых авиационных бомб большого калибра, которыми расчищают путь для сухопутных частей. Эффективность таких действий признают не только в США, но и украинские военные.

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Стоит отметить, что российская авиация на протяжении всего последнего года СВО активно применяет против ВСУ УМПК с массой в 250 и 500 кг, но в конце 2023-го г на вооружение поступили УМПК ФАБ-1500, которые значительно усложнили жизнь украинской армии. При этом эксперты почему-то забывают роль армейской авиации в деле борьбы против украинской бронетехники и фортификационных сооружений. Если вспоминать события лета 2023-го, то там приличную часть военного парка ВСУ поразили именно летчики Ка-52 ракетами «Вихрь».