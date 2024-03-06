Бывший завод Hyundai, который располагается на территории города Санкт-Петербурга с декабря 2023 года стал принадлежать российской компании AGR Group. 22 февраля 2024 года новое руководство объявило о создании нового бренда Solaris. Завод способен производить автомобили по полному циклу, включая работы по сварке, покраске.

Известно, что первоначально будет производиться 4 модели:

Solaris HR – стартовая модель в кузове седан, является полным аналогом рестайлингового Hyundai Solaris.

Solaris HS – среднеразмерный кроссовер, аналог Hyundai Creta.

Solaris KRS – 5- местный хэтчбэк, он же Kia Rio. Кроме него будет и версия KRX c защитным пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом.

На Московском заводе Рено в нынешнее время производится автомобили марки «Москвич». Торжественный запуск производства модели «Москвич-3» состоялся в начале октября 2022 года. Автомобиль является полным аналогом JAC JS4, но с небольшими доработками. В начале 2023 года было запущена в производство электрическая версия этой модели. В начале 2024 года было освоено производство модели «Москвич -6», премиального седана, созданного на базе JAC J7.

В Санкт-Петербурге на мощностях бывшего завода Nissan, обосновался новый для России китайский бренд XCITE.

Nissan свернул своё производство в России в конце октября 2022 года. С того времени юридическим собственником завода являлось конструкторское бюро НАМИ, а годом позже акции были проданы АвтоВАЗу. После получения завода АвтоВАЗ пошёл по пути «Москвича» и организовал сборку китайский автомобилей под маркой XCITE. Сам завод позже получил название «Автозавод Санкт-Петербург».

В отличии от ранее перечисленных заводов, сборочные линии бывшего завода Volkswagen продолжают простаивать. Во времена активного спроса производственная мощность завода достигала 225 тысяч машин в год.

Примечательно, что всё то время, что завод находился в простое, штат сотрудников не был распущен, ежемесячно они получали 60% от оклада. В 2023 года появилась информация о том, что компания Chery планирует производство одной из своих моделей на мощностях предприятия, но это новость не нашла официального подтверждения. Тем не менее, вопрос о дальнейшей судьбе завода остаётся открытым по сей день.