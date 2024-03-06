Компания Great Wall Motor выводит на российский рынок уже пятый свой бренд.

Производством и разработкой кроссовера, занимается не так давно появившийся на мировом рынке, китайский бренд Wey. По сути он является дочерней компанией автомобильного гиганта Great Wall. Само название бренда происходит из фамилии председателя совета директоров Great Wall Вей Цзаньцзюня. Именно он, по праву считается отцом-основателем китайского авто гиганта.

Всё началось ещё в начале 1990-х годов, когда ещё совсем юный Вей выкупил мелкую автокомпанию, испытывающую в тот период большие финансовые трудности, за счёт своего трудолюбия и знаний, Вею удалось превратить эту небольшую компанию в то, что сегодня мы знает как марку Great Wall.

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Продукция компании никогда не была дешёвой, так как Great Wall занимается разработкой автомобилей премиум класса. Wey в этом отношении не стал исключением, автомобили этого бренда едва ли можно назвать бюджетными.

Эта модель существует и в других странах, но под другими названиями, например, в Индии этот автомобиль известен под названием Cofee 01.

По своим габаритам автомобиль максимально схож с популярным Lexus RX. Кроме того, конструкция моторного отсека и устройство передней подвески практически полностью позаимствованы и японского кроссовера.

Что касается материалов отделки салона, то и здесь новинка из Китая ничуть не уступает Lexus. Пластик достаточно эластичен и имеет приятную фактуру.

Отличительной особенностью и главным преимуществом Wey является его гибридная установка.

Батарею возможно зарядить как от розетки, так и с помощью системы рекуперации, в то время когда автомобиль движется посредством двигателя внутреннего сгорания. В автомобиле установлены два электродвигателя суммарной мощностью 110 кВт и батарея увеличенной ёмкости (40 кВт/ч), благодаря чему обеспечивается довольно большой запас хода в 150 километров исключительно на электрической тяге.

Бензиновый мотор новинки обладает турбонаддувом, имеет объём 2 литра, но при этом выдаёт скромные 150 лошадиных сил. Это из-за того, что этот двигатель изначально настроен на высокую экономичность и экологичность, так он отвечает всем требованиям экологического стандарта Евро-6, кроме этого, средний расход составляет 6 литров на 100 километров пути в смешанном цикле.