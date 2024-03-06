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g1tarist
Как изменятся правила растаможки авто с 1 апреля 2024 года
Государство решило ввести тотальный контроль за таможенными платежами.

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Стало известно, что с 1 апреля 2024 года существенно изменятся правила растаможки авто, которые привезены в Россию из стран ЕАЭС. Изменится ли стоимость процедуры? И не подорожают ли машины? Давайте разбираться.

Из-за изменений в законодательстве теперь покупателям придётся оплачивать все налоги и прочие платежи, если они не были оплачены в полном объёме при уплате утилизационного сбора. Если при вывозе из зарубежного государства была внесена меньшая, чем положено, сумма, то недостающее будет добавлено к утильсбору. Известно, что сейчас автолюбители используют различные ухищрения, чтобы платить меньше при растаможке. Но теперь это будет невозможно. Таможня будет тщательно отслеживать все платежи. Поэтому скрыть ничего не удастся.

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Пока неизвестно, что будет с машинами, которые уже введены в нашу страну по серым схемам. Как считает главный редактор популярного автомобильного издания "За рулем", у таможни есть все возможности, чтобы найти их и заставить владельцев выплатить недостающие суммы. Но на практике, по его мнению, в ближайшее время вряд ли кто-то этим будет заниматься.

Эксперт уверен, что обязательно найдутся люди, которые купили автомобили накануне 1 апреля и не успели их растаможить. Они могут просить таможенников о некоторых послаблениях. Но по мнению специалиста, скорее всего, никто им навстречу не пойдёт.

Для контроля качества и происхождения товаров, ввозимых в страну, а также из стоимости и уплаты таможенных сборов, будет основана Система управления рисками. Она охватит Россию, Казахстан, Киргизию, Армению и Беларусь. Но для нормальной работы системы необходимо, чтобы таможенные базы всех государств были в общем доступе. Если какая-то из стран не захочет ими делиться, то контроль окажется невозможным. Поэтому под вопросом и возможность использования новых правил растаможки. Непонятно, как они будут работать в реальности.

Скорее всего, после вступления в силу нового закона, автомобили, ввозимые в нашу страну по схеме параллельного импорта, сильно подорожают. Ввоз некоторых моделей и вовсе может стать невыгодным. Кроме того, по мнению главреда журнала, те, кто покупает машины в ЕАЭС, будут стремиться обмануть закон и придумывать новые схемы экономии денег.

#авто
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