Командование ВСУ перебросило под Бердычи подкрепление.

Спустя почти половину месяца российские военные приступили к окончательному решению вопроса с селом Бердычи на Авдеевском направлении. В октябре прошлого года, наши войска почти взяли этот населенный пункт, но тогда ситуация сложилась не лучшим образом и пришлось отложить наступление. Сегодня командование ВСУ вынуждено для удержание Бердычей перебрасывать все новые и новые подразделения, которые несут серьезные потери непосредственно в самом селе и на его подступах. Об этом сообщает советник главы ДНР Игорь Кимаковский в своем интервью ИА ТАСС.

Украинское военное командование пытается остановить российское наступление к западу от недавно освобожденной Авдеевки. Село Бердычи является одной из опорных точек так называемой 2-й оборонительной линии ВСУ на этом участке. С этой целью под населенный пункт стягивается дополнительная живая сила, которая вступает в боестолкновение почти сразу после окончания марша. При этом приходят сообщения про большие потери среди личного состава ВСУ.

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Стоит напомнить, что после взятия Авдеевки российская армия начала быстро продвигаться на западном направлении. Были взяты села Степовое, Северное, Ласточкино и Орловка, которые в свое время также являлись ключевыми в обороне ВСУ. По словам одного из бойцов 3-й ошбр ВСУ, которые он сказал в интервью «Вашингтон Пост», украинские военные бежали из города в панике и не могли остановиться. Все это происходило на фоне российских налетов дронов, артиллерийских ударов и выходов на собственные минные поля.