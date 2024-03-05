По официальным данным использовали УМПК.

Российская армия продолжает наносить удары авиацией по тыловым и прифронтовым объектам вооруженных формирований Украины. В частности, пришло сообщение, что ВКС РФ провели налет бомбардировщиками Су-34 на мостовую переправу через реку Оскол в районе Купянска с использованием тяжелых вариантов УМПК. Стоит отметить, что ранее эта переправа уже уничтожалась нашими военными, но украинские формирования восстановили ее и использовали для переброски личного состава, военной техники и грузов на левый берег реки.

На днях российская авиация провела операцию по «демонтированию» мостовой переправы к югу от города Купянск. Переправа была собрана украинскими военными инженерами между населенными пунктами Осиново и Купянск-Узловой. По инженерному сооружению шло подкрепление для окапывающихся около города подразделений ВСУ и его ликвидация приведет к серьезным проблемам с логистикой в этом районе.

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Кроме того, приходят сообщения, что были нанесены воздушные удары по Павловскому району Донецкой народной Республики, который временно находится под контролем украинской власти. Именно туда по поручению главкома ВСУ Сырского перебрасываются резервы для нанесения контрудара на Кураховском и Авдеевском направлениях. Точно количество потерянной ВСУ живой силы не уточняется по понятным причинам.

Также ряд ударов нанесен по Днепропетровску и области с целью снижения боевого потенциала Вооруженных сил Украины. Сообщается про серию ночных хлопков, прозвучавших в черте города в районах предполагаемого размещения личного состава. Традиционно украинская сторона не сообщает о происшествии никакой информации.