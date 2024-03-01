Потери составили почти две трети личного состава.

С момента падения Авдеевского гарнизона прошло уже более полутора недель, но украинская армия продолжает успешно отступать отдавая ВС РФ населенные пункты к западу и северо-западу от города. Приходят сообщения, что наши войска освободили Орловку, которую украинцы использовали в качестве логистического центра во время осады Авдеевки. Также есть сведения про освобождение от присутствия ВСУ населённого пункта Тоненькое, про штурм которого сообщалось 27 – 28 февраля нынешнего года. Стоит отметить, что линия Северное – Тоненькое является второй линией обороны ВСУ к западу от Авдеевки.

Кроме того, боевые действия развиваются на Курахово-марьинском направлении, где ВС РФ успешно продвигаются в сторону Курахово. Так приходят сообщения, что идет штурм Красногоровки, расположенной к северу от Марьинки. Российская армия начала охват города с юга, а ранее подошла к населенному пункту с востока. Часть наших штурмовых отрядов уже проникла в города и зачистила от частей ВСУ улицы Шевченко, Парижской коммуны и прочие.

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Однако на этом моменте начинаются спекуляции фактами, так как представитель 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Красногоровке заявил в социальных сетях, что они выбили ВС РФ из города и совершили контрнаступление. Стоит отметить, что 3-я ошбр состоит из так называемых «нацбатальонов», которые по большей части объявлены террористическими на территории России.

В пику сообщениям украинского военного преступника, российская сторона рассказала про «удачный» прорыв сил бригады на улицу Шевченко и Парижской коммуны. Подразделения 3-й ошбр действительно туда подошли и получили заранее подготовленный артиллерийский дар. Согласно полученным данным, на этих улицах было нейтрализовано до 2/3 личного состава, принимавшего участие в «контрнаступе».