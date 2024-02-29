Ижевский электромеханический завод ведет работы по глубокой модернизации зенитного комплекса "Тор-М2".

Сегодня российская армия для прикрытия военной техники на марше исопользует мобильный зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2». Комплекс используется в зоне СВО с самого начала операции и за это время накопилось немало статистики, которая позволит значительно модернизировать боевую машину. В сети появились слова гендиректора Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанила Зиятдинова о том, что ЗРК «Тор-М2» будет модернизирован с учетом полученного опыта и над этим проектом уже работают.

На страницах журнале издания «Национальная оборона» появилось сообщение гендиректора «Купола» о том, что новая модификация комплекса будет отличаться от версии М2 сильнее, чем М2 отличается от М1. Более подробной информации в какую сторону станут работать отечественные инженеры нигде не оглашается, так как секретность таких проектов находится на запредельном уровне. Напомним, что «Тор-М2» способен одновременно вести несколько целей на большой дистанции и работать по объектам с ходу без боевой остановки, которая требовалась более ранней модификации.

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Если рассматривать ситуацию в зоне СВО, то главной угрозой для военной техники и личного состава стали дроны разных модификаций, которые способны пройти даже самую плотную ПВО. При этом часть машин вообще работает на дистанциях в 10 – 20 км. Вероятно, конструкторские работы по модернизации «Тора» будут вестись в этом направлении. Тут стоит напомнить, что недавно появились данные о создании для ЗРПК «Панцирь» зенитных противодроновых ракет малого размера, которые позволяют увеличить количество выстрелов в 4 раза по сравнению с классическими ракетами.