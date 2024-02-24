Российская армия обнаружила в городе немало интересных экспонатов, в том числе западного производства.

Приказ главкома Сырского на отступление из Авдеевки стал настоящей неожиданностью для размещенных там частей ВСУ. Сама эвакуация проходила в полном хаосе. Что приводило к большим потерям личного состава и военной техники. Согласно поступающим от военкоров сообщениям в Авдеевки было обнаружено большое количество брошенной военной техники разного производства и склады во снаряжение. Например, наши бойцы захватили склада со 120-мм минами, беспилотник «Баба-Яга» и бронированную ремонтно-эвакуационную машину «Геркулес».

В последние дни перед началом отступления ВСУ несли потери в бронетехнике, которую не смогли вовремя эвакуировать, и она стала российскими трофеями. Есть сообщения о нескольких БМП-2 и танке Т-64, нескольких броневиков американского производства M113 и вездеходов «Хамви». Также военнослужащие армии РФ захватили пару БМП «Бредли», которые банально бросили при отходе. Однако из боевых машин нашлась в южной части Авдеевки со сбитой ходовой частью, но полностью сохранившейся электроникой и боекомплектом. Украинский экипаж настолько поспешно отступал, что бросил БМП, даже не попытавшись ее подорвать.

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А вот на севере Авдеевки, около села Степовое, недалеко от железнодорожного полотна нашли БРЭМ «Геркулес» американского производства. Бронированную машину бросили, также не попытавшись уничтожить, чтобы та не досталась нашим войскам.

Стоит отметить, что вся обнаруженная техника уже эвакуирована и направления на хранение в тыл, где с ней потом будут работать российские специалисты. Хотя принципиально ничего нового в городе захвачено не было, но при этом большой интерес представляют противотанковые ракет «Тоу».