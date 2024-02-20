Для истинных верующих любые сомнения в подлинности христианских реликвий считаются кощунством. В научно-атеистическом мире новость о конкурсе по созданию современной версии плащеницы Иисуса Христа покажется любопытной. Споры о естественном или искусственном происхождении ткани с отпечатком и ее исследования продолжаются. Истина где-то рядом!?

Хранится настоящая реликвия христиан в Италии, городе Турине. Точные размеры льняного полотна составляют: длина – 4,37 м и ширина – 1,11 м. Паломники собора Иоанна Крестителя могут увидеть на нем 2 негативных отпечатка человеческого тела, вид спереди и сзади.

По указаниям в Библии, тканью было обернуто израненное тело Иисуса, снятое с деревянного креста для показательной казни. После воскрешения сына Бога предмет свидетельствует христианскому миру о знаменательных событиях, служит призывом к вере.

Инициатива изготовить современную плащеницу исходит от Британского музея. Его оппонент, продюсер, автор документальных фильмов, Дэвид Рольф предложил 1 млн. долларов тому, кто усомнится в подлинности реликвии и предложит свою версию. Нужно представить комиссии копию «великой ткани с отпечатком».

В 1988 г. был проведен тщательный анализ при помощи современных технологий. Учеными установлено, что отпечаток не нарисован, не был создан с использованием каких-либо химических веществ. Но срок его появления датируется не началом I века, а Средневековьем, в интервале 130 лет, примерно с 1260 по 1390 гг. Кровь на ней принадлежит человеку с IV-й группой. Перед смертью его организм страдал от обезвоживания и кровопотери.

Саван Спасителя мира был исследован радиоуглеродным анализом в 3-х странах (США, Великобритании и Швейцарии). Определили, что целлюлоза льна высохла под действием солнечного света и на ткани остались «следы» от завернутого в нее тела. Повторить эксперимент многовековой давности 20 лет назад попытались профессор Натан Уилсон и Скотт Мининг. Американцы проделывали его в течение 15 дней.

Сотрудники газеты «Комсомольская правда» проверили правдивость предполагаемой версии. В качестве изображения использовали фотографию Деда Мороза. Опыт проводился летом, на даче в Подмосковье. Ярких солнечных дней было ни так много, как в Калифорнии или Израиле. Времени ушло около 2,5 месяца. Сама ткань не сохранилась, была утеряна во время переездов редакции, а фотографии, получившихся отпечатков, в архиве имеются.