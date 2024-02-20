Необычайное открытие археологов на дне Балтийского моря на днях всколыхнуло мировое научное сообщество. В Мекленбургской бухте, у побережья Германии была обнаружена древняя каменная стена, возраст которой превышает 10 000 лет. Это сенсационное событие, ведь данная находка старше египетских пирамид и Стоунхенджа, что делает ее самым значимым и древним сооружением на территории Европы.

Группа исследователей, изучающая подводные области Балтийского моря, случайно натолкнулась на стену во время гидроакустического исследования. Сканирование морского дна зафиксировало аномальную линию из множества каменных глыб на глубине 21 метра, в 10 километрах от берега.

Сооружение, состоящее из почти 2000 камней, поражает своими размерами: его длина составляет около 1 километра, а общая масса камней превышает 142 тонны. Самый тяжелый камень весит 11 тонн, а расположение камней бок о бок и их разнообразие (от размеров футбольного мяча до небольшого автомобиля) полностью исключают возможность их естественного происхождения.

Морской геолог Якоб Герсен из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Германии, подтвердил находку и привлек к ней внимание мирового научного сообщества. Под его руководством исследовательская группа отправила подводного исследовательского дрона с видеокамерой для детального изучения найденного сооружения. Полученные в результате погружения изображения доказали, что стена имеет рукотворное происхождение. Прямая линия, перпендикулярная типичным ледниковым отложениям, отвергает версию о ее образовании в результате движения ледников. Ученые полагают, что стена была построена древними людьми около 10 000 лет назад и уже впоследствии затоплена морской водой. Предполагается, что она использовалась для облегчения охоты на мигрирующих северных оленей.

Несмотря на то, что большая часть стены не представляет особого интереса, некоторые ее участки сохранились в отличном состоянии. Это позволяет ученым проводить детальные исследования и делать новые открытия, проливающие свет на жизнь древних людей. Загадочная стена на дне Балтийского моря открывает новую страницу в истории человечества. Дальнейшие исследования этого уникального объекта обещают множество интересных находок и сенсационных открытий.