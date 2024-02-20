В сети не раз мелькали репортажи про несознательных российских граждан, которые по тем или иным причинам пытались нанести вред государственной инфраструктуре. Большую часть таких «помощников» выявляли до совершения преступления, благодаря работе спецслужб. Однако аналогичная ситуация наблюдается и в Украине, где местные жители, несогласные с правящей властью, пытаются помогать чем могут. В ночь на 18 февраля в Львове горел завод по производству дронов для нужд ВСУ, а местные власти никак не комментировали ситуацию.

Однако позже всплыла информация, что завод подожгли целенаправленно и это не было несчастным случаем. Об этом заявил член областной администрации Козлицкий и дополнил, что делом уже занимаются украинские спецслужбы и полиция. Также в наших ТГ-каналах прошла информация, что это действовали местные пророссийские подпольщики, которые проникли на территорию цеха, облили там все горючей смесью и подожгли. Стоит отметить, что на Украине продолжают действовать настроенные дружественно к России граждане, но их вклад в общее дело не так ярко светится в информационных потоках.

Что касается непосредственно завода, то по разным данным его потенциал достигал 5000 дронов в месяц. Причем на нем собирали БПЛА разного типа и назначения, и потеря завода сильно ударит по боеспособности украинской армии. Неизвестно насколько быстро смогут создать новое предприятие, которое подхватить эстафету у сгоревшего предприятия. Но стоит понимать, что кроме элементов для дронов там было много ценного оборудования, которое откуда-то нужно будет достать.