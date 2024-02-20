Если человек пользуется ChatGPT постоянно, его может беспокоить необходимость регулярно рассказывать искусственному интеллекту одни и те же сведения: для того, чтобы получить более качественные и точные ответы на вопросы, рассказывать, например, информацию о себе. Создатели чат-бота, компания OpenAI, нашли решение проблемы – разработчики намереваются сделать нейросеть более восприимчивой к персональной информации пользователя и расширить возможности программы, «увеличив» память.

Таким образом, нейросеть сможет определять, что из предоставленного пользователем является данными непосредственно о нем – например, запоминать, что ему нравится. Есть несколько способов работы «памяти» бота: так, в первом варианте пользователь может сам рассказать о том, что нужно – тогда ChatGPT все усвоит. Второй вариант – нейросеть самостоятельно выявит нужные данные. По словам авторов проекта, их цель – повышение удобства пользования ботом и качественная персонализация.

Несмотря на то, что функция «запоминания» действительно полезна и ее порой не хватает сейчас, встает серьезный вопрос о защите персональных данных и конфиденциальности. Известно, что OpenAI будет создавать для каждого пользователя некоторое подобие аккаунта, где будет собрана вся информация, упомянутая пользователем. Такой принцип неоднозначен – многие опасаются, что вся информация, собираемая искусственным интеллектом, в дальнейшем будет использована для обучения и улучшения нейросетей.

Представители компании пояснили, что пользователи смогут контролировать неоднозначную функцию «запоминания». Кроме того, ChatGPT не будет запоминать информацию о состоянии здоровья пользователя. Чат-бота всегда можно будет спросить о том, что он уже запомнил, а при желании – попросить «стереть из памяти». Всегда будет доступно отключение функции.

Пока что новая функция всего лишь тестируется. На данный момент неизвестно, когда она появится для всех.