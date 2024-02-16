Украинская сторона продолжает активно использовать беспилотники.

Украинская промышленность, получающая западное финансирование, регулярно производит дроны самолетного типа, которые позже ВСУ отправляет на территорию Российской Федерации с предельно понятной целью – добраться до важного инфраструктурного объекта и громко «хлопнуть». Разумеется, большая часть этих попыток оказывается пресечена на моменте пересечения государственной границы РФ, где дроны обнаруживаются и нейтрализуются дежурными средствами противовоздушной обороны. Нынешней ночью, 14 февраля 2024 г, наши войска пресекли очередную попытку пролета украинских дронов.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, украинская армия направила на нашу территорию 9 беспилотников самолетного типа, Большая их часть (6 единиц) была обнаружена и сбита над акваторией Черного моря. Еще один БПЛА засекли и нейтрализовали в Воронежской области, а еще 2 уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области. Также за вчерашний день было «демонтировано» несколько БПЛА в той же Белгородской области. Стоит отметить, что ВСУ не прекращают попыток и тратят десятки беспилотников для достижения своих задач.

реклама

Напомним, что дроны для украинской армии сегодня делают не только в самой Украине, но и в ряде западных стран. Сейчас там развернуты производства, которые в перспективе должны выдавать сотни тысяч БПЛА в год и насыщать ВСУ дешевым и высокоточным оружием. Например, украинское правительство в серьез рассматривает возможность замены дефицитных артиллерийских снарядов на более доступные FPV-дроны, которые продолжают улучшаться в техническом плане. Есть предпосылки к тому, что FPV-дроны будут самостоятельно находить цель и двигаться к ней даже в условиях работ комплексов радиоэлектронной борьбы.