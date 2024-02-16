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Место скопления частей ВСУ в Селидово подверглось удару российского ОТРК «Искандер»

Пригнанные под Авдеевку резервы понесли первые потери.
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Главком ВСУ Александр Сырский начал выполнять данное Владимиру Зеленскому обещание и перебрасывать под Авдеевку резервы для деблокады города и выдворения из окрестностей российской армии. Согласно полученным из источников данным зафиксированы переброски частей украинской армии под город-крепость. При этом места размещения резервов находятся крайне близко к осажденной «фортеции», чем и воспользовалась российская армия, нанеся ракетный удар по одному из полигонов около Селидово. Сообщается про вереницы автотранспорта с ранеными и «двухсотыми», идущие в ближайшие города.

Согласно обнародованным данным Сырский начал стягивать со всей ЛБС резервы для удара по нашим частям около Авдеевки. При этом, как заметили некоторые украинские около военные ресурсы, переброска идет с большим риском, так как прибывающие части оказываются очень близко к линии соприкосновения. Это создавало большую вероятность превентивного удара российской армии по размещенным украинским частям, что и случилось. По полигону около Селидово прилетело из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», но какая именно боевая часть использовалась пока информации нет.

Что касается потерь, то пока российская сторона никаких заявлений не сделала, а украинцы тем более будут молчать из-за жесткой цензуры во всех средствах массовой информации. Однако есть сведения, что на полигоне было от 1,5 до 2 тысяч военнослужащих и вроде как большая часть из них не была размещена под крышей. Украинские источники рассказывают про автотранспорт, груженный траурным грузом, вереницей потянувшийся к Днепропетровску. Вполне вероятно, что в будущем Минобороны РФ поделится кадрами объективного контроля с места удара.

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