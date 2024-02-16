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Новый материал сахаробетон стал прорывом в экологии стройматериалов

В пять раз легче обычного бетона и застывает в пять раз быстрее.
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Британские ученые из Университета Восточного Лондона (University of East London, UEL) в сотрудничестве со специалистами из предприятия Tate & Lyle Sugars создали уникальный материал – сахаробетон. Несмотря на схожесть названий, сахаробетон вовсе не похож на обычный бетон. Единственное, что может их сроднить, это способ использования – и обычный, и «сахарный» бетон можно использовать в строительстве. Материал оказался настолько прорывным, что он получил награду Climate Positive Awards, которая выдается за достижения в области экологии.

Сахаробетон делается из отходов, которые получаются в процессе переработки сахарного тростника. Отходы, называемые жомом, некоторое время назад считались мусором, так как они представляют собой всего лишь твердые остатки – лучшая часть тростника уходит. Специалисты выяснили, что если соединить жом и другие вещества, положить под пресс и подождать некоторое время, то получится прочный материал.

Среди преимуществ сахаробетона – меньший вес, чем у обычного бетона и скорость засыхания. Самое главное достоинство – это, конечно, экологичность. Производство нового материала как минимум впятеро экологичнее, чем производство бетона. Арматур тоже нужно меньше – на 90%.

Разумеется, с сахаробетоном сложно работать, если говорить о крупном строительстве многоэтажных домов, однако строить маленькие постройки по типу сарайчиков, амбаров и кладовок с ним вполне возможно. Здесь важную роль играет ценовой фактор – так как материал создается, грубо говоря, из мусора, он обладает невысокой ценой. В тех странах, где обработка сахарного тростника – одно из важнейших направлений экономической деятельности, больше бедного населения и меньше требований к постройкам, поэтому там инновация будет особенно полезной и актуальной

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