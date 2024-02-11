Удары наносятся по инфраструктуре ВСУ.

Власти Украины вечером 9 февраля объявили воздушную тревогу по всей стране, которая плавно перекинулась на ночь и утро. За это время, согласно открытым данным, Вооруженные силы РФ нанесли серию точечных ударов по военной инфраструктуре ВСУ в южных и восточных областях Украины, используя дроны-камикадзе и ракеты. Также моряки сообщили про огневое поражение одного из морских безэкипажных катеров ВМС ВСУ в юго-западной части Черного моря.

Согласно полученным данным, Одесская и Николаевская область сегодня оказалась под ударом российской армии. В частности, зафиксированы прилеты по городу Очаково, где предположительно хранили комплектующие для сборки морских беспилотников. Замечены «хлопки» в дунайских городах Килии и Измаиле, в которых поразили припортовую инфраструктуру и склады с деталями все тех же морских дронов. Также припортовую инфраструктуру «демонтировали» «Геранями» и ракетами непосредственно в Одессе и Николаеве. Кроме того, там же под удар попали пункты дислокации живой силы украинской армии.

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Однако огневые удары наносились нашей армией не только на юге Украины. В очередной раз зафиксированы прилеты в Харьковской и Сумской областях, на территории временно оккупированной Херсонщины и западной части Донецкой Народной Республики. Цели – нейтрализация живой силы Вооруженных сил Украины. В частности, удары наносили в места размещения подразделений территориальной обороны, которую ВСУ используют в качестве резервов для затыкания особо напряженных участков ЛБС.