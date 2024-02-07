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«Если Авдеевка или Купянск падут, то Залужного уберут»: рассуждают украинские эксперты
Но наибольший упор именно на Авдеевку.

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Украинские политологи и эксперты снова высказываются в своих ТГ-каналах и других СМИ на тему сложившейся ситуации вокруг Залужного . Дело в том, что с каждым днем появляется все больше предпосылок к отставке главкома ВСУ, но все с интересом смотрели на чью сторону встанут главные партнеры Украины. Недавно в страну приезжала Виктория Нуланд и попросила Залужного не поднимать вооруженного восстания против Банковой, если того попробуют убрать.

При этом политологи также уверяют, что Зеленский готовится освободить от занимаемых должностей не только Залужного, но и ряд других высокопоставленных военных чинов. Например, ходят слухи о замене начальника Генштаба ВСУ Сергее Шаптале. На этом фоне прозвучало заявление президента Украины на итальянском телеканале, в котором прозвучали слова про возможную замену высшего состава ВСУ.

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Кроме того, политологи рассуждают о том, что документа об отставке Залужного пока никто не видел по причине поиска повода. Таким может стать уход украинской армии из Авдеевки или Купянска. Мол, это станет достаточным поводом для официального увольнения главкома. При этом украинская политика не стесняется методами устранения ненужных деятелей самыми прямолинейными методами.

Если рассуждения про ожидание провала Валерия Залужного правда, то мы скоро сможем в этом убедиться. Ситуация в Авдеевке складывается для ВСУ все хуже и хуже. Так, например, сегодня пришли новости, что часть украинской армии в городе попала в «котел», а российская армия продвинулась вперед в сторону въезда в Авдеевку со стороны Орловки.

#украина #сво #всу
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