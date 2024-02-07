И назвал ситуацию на ЛБС "Патовой".

В прошлом месяце закончилось турне Владимира Зеленского по странам Европы с целью выпрашивания военной техники и финансов. Но на этом президент Украины не успокоился и регулярно дает интервью различным информационным агентствам. В частности, недавно вышло большое интервью для итальянского телеканала Rai 1 в ходе которого Зеленский заявил, что Украина не допустит дальнейшего продвижения по своей территории.

Что интересно, в своей речи, президент Украины назвал Российскую Федерацию «террористическим государством». И этом на фоне интересно смотрятся осуществляемые ВСУ удары по мирным городам или поражение военно-транспортного самолета с украинскими пленными в Белгородской области. Также Зеленский сетует на то, что ситуация на ЛБС для ВСУ «патовая» и всё из-за недостаточных поставок техники и боеприпасов из стран Запада. При этом президент Украины подает информацию таким образом, что поставки не отменяются, а «запаздывают».

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Также итальянский журналист задал вопрос про отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, на что Зеленский уклонился от прямого ответа и заявил, что в высших эшелонах военного руководства армии грядут большие перестановки. Напомним, что неделю назад украинские СМИ разразились громкой новостью об отставке Залужного с поста главнокомандующего украинской армии, но позже эта информация не подтвердилась. Однако окно Овертона уже открыто, а Зеленский прямо намекнул, что что-то грядет и скоро мы обо всем узнаем.