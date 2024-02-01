Хотя подобных слухов было много, да и поводов хватало.

С начала прошлого года в СМИ начали появляться вбросы на тему разгорающегося конфликта в высших эшелонах Украины. Суть заключалась в противостоянии президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. В течении всего года этот конфликт так или иначе всплывал в информационной среде, но ничего конкретного там не происходило. Ну, кроме того, что глава офиса президента катался в Вашингтон с просьбой об устранении Залужного, а нардеп Безуглая заявляла, что ВРУ должна снять главкома со всех постов. Вот недавно в украинских пабликах и неаккредитованных СМИ прошла новость, что им это удалось и Залужный отправлен на покой, но все оказало не так просто.

Начавшийся информационный шум поднял немалую волну по всем пабликам, группам и официальным средствам массовой информации. Однако украинское правительство не стало подтверждать факт отставки главкома ВСУ и более того уже вечером 28 января 2024 года появились данные о том, что Валерия никто не убирает с поста. Вероятно, что на этом примере мы можем наблюдать очередной виток внутриполитической игры не только среди украинских политиков, но и их непосредственных начальников в лице «западных партнеров». Вполне вероятен вариант, что таким образом кто-то прощупывает почву и смотрит реакцию общественности на возможную громкую отставку.

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Стоит отметить, что персона Валерия Залужного весьма популярна в армейских кругах и его отставка может привести к реальным проблемам с украинской армией. С другой стороны, нынешний главком ВСУ показал себя весьма одиозным полководцем, который за последнее время не провел ни одной успешной военной операции. Более того, начиная с падения «фортеции Бахмут», Залужный только терял в глазах мировой общественности. Правда стоит также отметить, что вместо Залужного может прийти кто-то более компетентный, но вероятность такого крайне мала.