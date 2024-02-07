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g1tarist
Зафиксировано крупнейшее продвижение российской армии в Авдеевке
ВС РФ прорвали оборону ВСУ на севере Авдеевки и продвинулись к улице Леси Украинки.

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Несмотря на отвратительную погоду и упорное сопротивление украинской армии, Вооруженные силы РФ смогли прорвать оборону и продвинулись на юг Авдеевки. Об этом успехе армии РФ сообщают не только российские СМИ, но и информационные ресурсы Украины. При этом ВСУ были вынуждены отойти до улицы Леси Украинки и из нескольких источников поступает информация про окружение ряда подразделений украинских военных.

Согласно полученным из нескольких источников сведениям, российская армия мощным ударом смогла опрокинуть оборону ВСУ в северной части Авдеевки около улиц Первомайская, Степная и Независимости. ВС РФ продвинулись по Железнодорожному переулку и встретили более или менее организованное сопротивление около улицы Леси Украинки.   Одновременно, зафиксировано продвижение ВС РФ на востоке города и тоже успешное. Если подводить итоги, то на сегодняшний день российская армия продвинулась на 800 метров на участке шириной в 4 километра, что весьма солидно для городского боя.

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Также российские силы замечены около железнодорожного полотна, к которому они приблизились почти на 250 метров. До стратегически важной дороги из Орловки и Ласточкино всего 1 км по городу, но там ВСУ будут сопротивляться до последнего, так как захват этой точки приведет к блокаде городского гарнизона. Как уже упомянуто, часть сил Украины попала в окружение внутри Авдеевки и военные РФ наносят удары по обороняющимся со всех сторон.

#всу
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