РЖД пересмотрит порядок действий проводников по отношению к животным, оказавшемся без владельцев на территории организации.

Теперь при обнаружении потерявшегося питомца сотрудники компании обязаны предпринять все возможное, чтобы найти хозяина. Если такового найти не получилось, то питомца поместят в отдельный багажный вагон или специализированное помещение. Оттуда животное передадут дежурным сотрудникам, когда поезд прибудет на станцию, дает комментарий компания. Если хозяин животного так и не нашелся, его передадут в приют.

Обязанностью персонала станет проверка информации в посадочных документах, изучение бирки на ошейнике животного и опрос пассажиров, которые могли видеть владельца и могут помочь в его поиске. Только после принятых мер животное направят в отдельное помещение с целью передачи сотрудникам станции и дальнейшим поиском хозяина. Пресс-служба компании уточняет, что ответственность за содержание питомца на территории предприятия несет сам владелец.

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Теперь в приложении для проводников будет специальная графа, в которой отмечаются, перевозит ли пассажир животное и какое. Глава ФПК Владимир Пястолов заявляет, что и пассажиры будут видеть, есть ли у соседей животные. Это нужно для того, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем у людей с аллергией.

Поводом для пересмотра закона в парламенте послужила история, произошедшая с потерявшемся котом по кличке Твикс. По словам владельца, перевозка животного проходила по правилам компании, все документы оформлялись правильно, но питомец смог выбраться из переноски, когда сопровождающий его человек уснул. Почти сразу Твикса обнаружила проводница. Она решила, что это бездомный кот, который случайно забежал в открытую дверь на станции, поэтому высадила его из поезда на улицу при минус 30. Кота обнаружили в снегу недалеко от станции уже мертвым.

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Владелец после произошедшего обратился в полицию, но там не стали возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. В компании провели проверку и будут принимать меры по созданию нового регламента. Проводника временно отстранили от работы.