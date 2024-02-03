Датой основания считается 30 января 1924 года.

Мосфильм - одна из самых известных и влиятельных киностудий в России, отметила свое столетие. За прошедшие 100 лет Мосфильм стал символом отечественного кино и внес огромный вклад в развитие отрасли. История Мосфильма началась в 1920 году, когда было создано Государственное кинофотоуправление (ГКФУ). В 1924 году оно было переименовано в Московскую кинофабрику, а в 1935 году получило название Мосфильм. С тех пор студия стала основным центром киноиндустрии в Советском Союзе.

За годы своего существования Мосфильм снял более 2500 фильмов, включая такие известные произведения, как "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Москва слезам не верит" и многие другие. Многие из этих фильмов стали классикой отечественного кинематографа и оказали огромное влияние на развитие мирового кино.

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Одной из особенностей Мосфильма является его уникальный киноархив. Здесь хранятся тысячи кинопленок, фотографий и документов, свидетельствующих о богатой истории студии. Мосфильм также является местом проведения множества кинофестивалей, премий и других культурных мероприятий. Также на киностудии действует свой музей, где представлены многочисленные экспонаты, которые использовались при сьемках уже ставших культовыми кинокартин.

Сегодня Мосфильм продолжает развиваться и адаптироваться к современным технологиям. Студия активно сотрудничает с молодыми режиссерами и сценаристами, поддерживая новые таланты и идеи. Она также расширяет свою деятельность за пределами кино, включая производство сериалов, мультфильмов и других видов контента. Мосфильм остается важным символом российской культуры и искусства. Его фильмы продолжают вдохновлять и развлекать зрителей не только в России, но и по всему миру. Студия продолжает привлекать талантливых кинематографистов и создавать произведения искусства, которые останутся в истории.

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В свой юбилейный год Мосфильм заслуженно отмечает свои достижения и готовится к новым вызовам и возможностям. Эта студия является неотъемлемой частью культурного наследия России и продолжает вносить свой вклад в развитие киноиндустрии. Сегодня даже премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин отметил высокие достижения киностудии, поздравив многочисленный коллектив с юбилеем, пожелав при этом компании развития и новых достижений.