Такое мнение высказал западный аналитик.

Каждый день обстановка на линии боевого соприкосновения становится все хуже и хуже для украинской стороны. Вести о продвижении российской армии заставляют президента Зеленского искать способы нормализовать обстановку и для этого он может пойти на самые резкие действия. Тут еще стоит понимать, что Зеленский также испытывает серьезное давление со стороны политических противников и кресло под ним явно шатается. Об этом пишет на своих страницах издание Time в материале своего аналитика Яна Бриммера.

Со слов зарубежного аналитика поражения ВСУ в 2023 году имели самые негативные последствия для партии «Слуга народа» и президента Зеленского, в частности. При этом глава Украины опасается, что на таком фоне его могут лишить западной помощи или вообще прекратить поставки так необходимых товаров военного и мирного назначения. Чтобы заново привлечь внимание западных партнеров нужно показывать некий результат, но, чтобы его добиться придется совершать что-то, что приведет к серьезной эскалации конфликта с Россией. Бриммель приводит примеры таких операций, как удары по энергетической инфраструктуре, покушения на важных и значимых русских деятелей или возможно заход ВСУ на территорию РФ.

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Также аналитик думает, что Зеленский сегодня становится неуправляемым для запада и соответственно неудобным, что может привести к самым негативным последствиям. Тут стоит понимать, что чиновниками на Украине управляют западные партнеры и у каждого из них есть свои интересы. Так что вполне вероятно, что этот материал просто очередной виток борьбы за ресурсы на самом Западе, а не реальная обстановка в высших эшелонах власти Украины. С другой стороны, The Washington Post также начали рассказывать про «отчаяние, царящее в коридорах властей Украины».