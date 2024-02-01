Об этом сообщают военные корреспонденты.

За последний месяц командующий группировкой «Таврида» генерал Тарнавский не раз заявлял про увеличение боевых контактов на вверенной ему территории. Сегодня мы можем видеть свидетельство того, что российская армия не зря тратила боеприпасы. Согласно сообщениям военных корреспондентов с мест событий, ВС РФ продвинулись на Южно-Донецком направлении почти на 600 метров в глубь позиций ВСУ к северу от приютного в сторону Великой Новоселки. Ширина продвижения при этом составила почти 2,5 километра.

Согласно поступающим от военкоров данным, российская армия смогла потеснить украинскую армию с занимаемых позиций к северу от Приютного. Бойцы ВСУ оставили ранее занимаемые ими позиции и ушли дальше. Это позволило сдвинуть так называемую «серую зону» в сторону Великой Новоселки, создавая дополнительные проблемы для ВСУ. Есть мнение, что подобное резкое продвижение связано с ослаблением войск Украины, вынужденной отправлять резервы на более важные для них направления. Например, на Авдеевку, которая уже почти находится в окружении, да и часть самого города под контролем наших военных.

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Также продвижение русской армии фиксируется в районе Марьинки, где ВС РФ продолжают вести штурмовые действия около Новомихайловки, перекрывающий путь для дальнейшего наступления. Населенный пункт находит на стратегически важном месте и обойти его без проблем крайне сложно и поэтому приходится выбивать оттуда засевших бойцов ВСУ. На этом же участке ЛБС продолжается штурм Георгиевки, которая также запирает дальнейший путь, который бы позволил более успешно пробивать Донецкую агломерацию.