В Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях

Не смотря на все попытки киевских военных защитить инфраструктурные объекты ВСУ, российская армия продолжает регулярно их выявлять и наносить по ним точечные удары ракетами и дронами-камикадзе. В частности, сообщения о новых удара ВС РФ по тыловым объектам украинской армии приходят с завидной регулярностью. Так в ночь на 31 января 2024 года были нанесены огневые удары в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях. Согласно известным данным, все они пришлись на пункты временного размещения личного состава или в промышленные объекты военного назначения.

Сегодня ночью жители занятого ВСУ Херсона слышали многочисленные громкие «хлопки» в местах, связанных с украинской армией. Согласно полученным оттуда сообщениям в городе было «очень громко». Также по пунктам расположения личного состава территориальной обороны в Волчанске Харьковской области зафиксированы многочисленные удары с целью поражения живой силы. Кроме того, прилеты совершались по местам хранения военной техники на территории всей области.

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В рамках ночных ударов не осталась без внимания Николаевская область, а именно Снегиревка, которая имеет неопределенный статус и как бы одновременно принадлежит еще и Херсонской области. Там также произошли огневые поражения казарм с размещенными там военнослужащими Украины. Точных данных о потерях среди солдат не сообщается согласно новой тенденции Украины, все данные жестоко цензурируются.

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Одновременно приходят сообщения про «хлопки» в Днепропетровской области, а именно ударам подверглись военные объекты ВСУ. Есть мнение, что там под удар попали промышленные комплексы и цеха, которые производят товары военного назначения. В любом случае, замечена тенденция ударов ВС РФ по местам скопления живой силы ВСУ с целью снижения боевого потенциала украинских войск.