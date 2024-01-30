Такие действия могут сильно усложнить стране жизнь

Для всех, кто следит за новостями с места проведения СВО, не станет секретом, что ВСУ испытывают серьёзные проблемы с нехваткой 155-мм и 105-мм артиллерийских снарядов. Украинские западные партнеры пытаются хоть как-то скомпенсировать дефицит, но промышленность банально не успевает. Поэтому американцы обратились к правительствам стран, которые ранее не были замечены в передаче Киеву вооружения и боеприпасов.

Например, Энтони Блинкен сделал Греции предложение от которого та вроде как не отказалась, о передаче ВСУ снарядов для артиллерии в обмен на транш в 200 миллионов долларов. Однако Кириакос Велопулос, глава правой партии Греческое решение, заявил, что это измена.

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Заявление Кириакоса Велопулоса прозвучало на фоне появления сообщений, что с греческих военных складов в Керхие вывозят боеприпасы. Якобы уже 17 грузовых автомобилей выехало в неизвестном направлении, но политик не сомневается, что они ушли в сторону Украины. Глава правой партии заявил, что вынесет вопрос о помощи Киеву на рассмотрение парламента, а пока все нынешние действия греческой власти выглядят как измена родине.

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Тут стоит напомнить, что Греция имеет очень недружелюбного соседа, с которым регулярно происходят вооруженные конфликты, взаимные обвинения в нарушении границ и относительно недавно случилась война за Кипр. Речь идет о Турции, армия которой сегодня считается второй по силе в НАТО, и поэтому Кириакос Велопулос так опасается. Если у Греции не будет боеприпасов, то как она сможет себя защитить от потенциальной агрессии со стороны Стамбула? И эта ситуация протекает уже более полувека, хотя обе страны входят в состав НАТО и являются союзниками в нелегкой борьбе.