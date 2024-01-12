Конфликт опустошил арсеналы западных стран.

В рамках военной помощи Украине западные страны активно поставляли системы вооружения и боеприпасы к ним большими объемами. Особенно большие поставки шли до лета прошлого года, когда киевская власть активно готовилась к контрнаступлению. Однако уже осенью 2023 года поток снарядов резко снизился по ряду причин, а сегодня появилось заявление начальника генштаба ВС Швеции Михаэля Клаэссона, заявившего, что стоимость снарядов для Украины резко возросла из-за дефицита, который образовался за последние два года.

Начштаба ВС Швеции поделился информацией, что в настоящий момент страны НАТО испытывают серьёзную нехватку в обычных артиллерийских снарядах. Арсеналы США и Европы показывают дно, а Южная Корея полностью исчерпала свои запасы 155-мм снарядов. На этом фоне наблюдается резкий рост стоимости этих снарядов. По разным оценкам рост составляет 5 – 10 раз за один выстрел, но даже с такой стоимостью выстраивается очередь на закупку. На этом фоне страны запада не спешат отправлять боеприпасы на Украину, так как им самим их не хватает и это на фоне рассказываемой сказки про возможную агрессию русских.

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Тут стоит напомнить, что многочисленные западные военные эксперты уже более трех месяцев вовсю рассказывают про острую нехватку снарядов у ВСУ. Ряд аналитиков предсказывают полное исчерпание запасов украинских военных к февралю нынешнего года, после чего Киев окажется без зубов. Также украинские военные вовсю жалуются на нехватку не только артиллерийских снарядов, но и других типов боеприпасов. Например, командующий объединенными силами ВСУ генерал Наев поделился с прессой новостью про нехватку ПЗРК в Киеве и возможное оголение столичного неба для русских дронов. Позже пришли новости про запрет Зеленского на использование зенитных ракет для поражения дронов-камикадзе.