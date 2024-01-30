Он откроет все границы внутри блока НАТО.

Несмотря на то, что из России кажется, что НАТО – это монолитный блок и идеальная военная машина, в действительности это не так. Например, для прохода войск Североатлантического альянса из Испании в Латвию потребуется пересечь немало границ и на каждой из них придется ждать получения разрешения суверенного государства.

Это резко замедляет скорость и усложняет логистику, и на ближайшем саммите НАТО это вопрос получит окончательное решение. Речь идет о так называемом «военном шенгене», который позволит перебрасывать войска по Европе без ограничений на такие условности, как государственные границы.

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Вообще сам вопрос страны НАТО планировали обсуждать летом этого года, но решение перенесли на ближайший саммит. Причиной называют «острую необходимость в скорейшем принятии» и связано это, разумеется, с украинским вопросом. Также стоит отметить, что эта инициатива зародилась задолго до начала СВО в 2017 году, когда прибалтийские республики заявили, что им страшно и они боятся нападения России, а войска НАТО могут банально не успеть их защитить. Правда, согласование «военного шенгена» затянулось почти на 7 лет, но в итоге был создан документ, который можно один раз получить и передвигаться по Европе без ограничений.

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В новости, которая была опубликована изданием The Times, говорилось, что это касается только Европы, но также там мелькало про Евросоюз. Тут стоит понимать, что Турция – Европа, а она, как и Греция, состоит в НАТО. Позволит ли этот документ проводить турецкие войска по греческой земле или разрешит ли пролет авиации? Напомним, что турки и греки уже не раз воевали за последние 100 лет и сегодня не спешат закапывать топор войны, а этот документ позволит гонять туда-сюда самолеты с разведывательным оборудованием.