Из-за нейросетей стало сложно распознать проверенные и надежные источники.

С дальнейшим развитием нейросетей и SEO-оптимизации наблюдается тенденция ухудшения результатов поисковиков, в том числе и Google. Возможной причиной этому может быть активное распространение контента низкого содержания и качества. Пользователи поисковиков могут столкнуться с неприятностью: определить, где действительно предоставлена достоверная информация, может быть сложно, особенно если вокруг масса неточных данных. Фальшивые новости легко вводят в заблуждение и сбивают с толку.

Самым главным игроком, который может вершить судьбу качества поиска, является генеративный искусственный интеллект. Генеративный искусственный интеллект занимается созданием новых данных, информации и даже целых концепций. Он способен обучаться на основе существующих данных и генерировать уникальные и полезные результаты. Например, это может быть использовано для создания реалистичных изображений или текста, которые сложно отличить от созданных человеком. У него, безусловно, есть свои недостатки: помимо реалистичных изображений или текстов он может создавать и ложные, и неприемлемые, и оскорбительные. Чтобы «держать в узде» нейросети, нужно особое внимание уделить этическим стандартам и регулировать контент, произведенный ими.

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Технологию, поразившая многих, смело можно назвать палкой о двух концах. Первое и самое очевидное преимущество генеративного искусственного интеллекта заключается в его способности к творчеству и созданию новых идей. Современные алгоритмы машинного обучения способны генерировать тексты, изображения, музыку и даже видео, которые могут быть использованы в различных отраслях. С каждым новым набором данных, алгоритм становится все более точным и эффективным, что позволяет использовать его для решения сложных задач, которые ранее были невозможны. Искусственный интеллект также способен обрабатывать большие объемы данных гораздо быстрее, чем человек.

Однако «креативность» и «трудолюбие» искусственного интеллекта часто играют не на руку – распространение низкокачественного контента серьезно влияет на поисковую систему. Контент, созданный программой, чаще всего никто не редактирует и не вычитывает. Были зафиксированы случаи использования языковых моделей даже крупными изданиями и уважаемыми блогами, не говоря уже о множестве маленьких аккаунтов. Редактуры таким текстам очень не хватает – ошибок, предвзятости или непроверенной информации действительно много.

Конечно, нельзя не упомянуть SEO, которая прочно заняла свою нишу в поисковиках. SEO-оптимизация помогает сделать веб-страницы более релевантными для определенных запросов пользователей, что в свою очередь улучшает качество результатов поиска. SEO-дружественные сайты обычно имеют более быструю загрузку, меньше ошибок и лучшую навигацию, что делает их более приятными для пользователей и может увеличить их время пребывания на сайте. SEO-работа может помочь веб-сайтам улучшить их позиции в поисковых системах, что может привести к повышению рейтинга и большей видимости. Невольно SEO помогает некачественному контенту: спамеры используют методы и «крутят» алгоритмами ранжирования, что приводит к насыщению Сети низкокачественной информацией. Качественная и достоверная информация может быть спрятана глубже.

Неточная информация от поисковика может привести к потерям времени, неправильным решениям, финансовым потерям и снижению самооценки пользователя. Это также влияет на репутацию поисковика и качество жизни пользователя. Отдельно стоит упомянуть тех, кто использует Google в академических или научных целях или решает проблемы с помощью интернет-советов.

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Google пытается внедрить искусственный интеллект непосредственно в систему, однако он не способен искать нужную информацию. Так, проект «Search Generative Experience», который был выпущен в 2023 году, едва справляется с примитивными задачами.