Bitpanda, ведущая европейская платформа онлайн-торговли, вступает в стратегическое партнерство с рекордсменом Германии по футболу ФК «Бавария Мюнхен». Двух гигантов, одного в сфере финансов, а другого в футболе, объединяет не только сильный менталитет победителя, но и желание совершенствоваться каждый день.

Долгосрочное партнерство, которое официально стартовало в пятницу, 12 января, ставит Bitpanda в центр внимания исключительно в качестве криптопартнера футбольного клуба. Это означает не только широкое присутствие на телевидении, но и заметную видимость логотипа компании на «Альянц Арене» в Мюнхене и рядом с ней. Кроме того, партнерство дает возможность активно взаимодействовать с игроками.

Bitpanda не только подчеркивает свое лидерство на рынке, но и укрепляет свое присутствие в Германии. Партнерство является важной вехой для австрийского лидера рынка и посылает четкие сигналы для взаимного роста.

Соглашение было подписано незадолго до конца года на территории клуба «Бавария Мюнхен». Эрик Демут, соучредитель и генеральный директор Bitpanda, подчеркивает общие ценности обеих сторон: менталитет победителя и постоянное желание стать лучше. Союз двух лидеров рынка с четкими предпринимательскими принципами призван построить долгосрочное партнерство, говорится в пресс-релизе.

Ян-Кристиан Дрезен, генеральный директор «Баварии», рассматривает Bitpanda не только как партнера, но и как бренд, предлагающий качество и долгосрочную перспективу развития. Андреас Юнг, директор по маркетингу клуба, добавляет, что Bitpanda и «Бавария» — сильные бренды, задающие стандарты.

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Премьера этого партнерства состоялась во время игры Бундеслиги между «Баварией» и «Хоффенхаймом» на «Альянц Арене». Победили хозяева со счетом 3-0.