Во всяком случае, так сообщает Nikkei Asian Review, японская компания, которая разрабатывает такую нейросеть.

У некоторых стран, например Японии, в последние годы появилась серьезная демографическая проблема – старение населения. Этот казус может не только повлиять на определенные показатели статистики, он проникает в повседневную жизнь несколько глубже – в первую очередь, на дорогах становится больше стариков. Чтобы бороться с проблемой опасности, японские исследователи предложили не только использовать систему автопилотирования, но и контролировать водительские навыки пожилого населения. В этом должен помочь искусственный интеллект.

По данным издания Nikkei Asian Review, японская фирма NTT Data взялась за разработку такой системы. Искусственный интеллект будет следить за человеком за рулем, наблюдать за потоком и его поведением, собирать другую информацию. В сумме, система способна вовремя определить, что человек несколько растерял свои навыки из-за возраста.

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Компания планирует провести эксперимент, в котором примут участие водители старше 65 лет, работающие в токийских таксопарках. Исследование будет длиться 6 месяцев, начиная с января. В автомобили будут встроены GPS-устройства и специальные датчики, модемы для передачи телеметрии в облако NTT Data, где будет происходить анализ и обработка информации с соответствующим составлением статистики. Отдельно система будет наблюдать за характером торможения или ускорения машины. У каждого водителя будет свой аккаунт, где будет сохраняться информация о его обычном поведении за рулем – это позволит выявить аномалии.

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В планах компании – коммерческий запуск собственной системы, которую смогут использовать таксопарки и фирмы по перевозке грузов, которым небезразлична безопасность. Несколько позже и обыватели смогут получить доступ к облачному сервису. NTT Data планирует активное сотрудничество и со страховыми компаниями, которым может быть полезна система. Пока что считается, что всего за несколько дней наблюдения за человеком информации уже будет достаточно, чтобы анализировать поведение и когнитивные способности водителя. Более того, искусственный интеллект будет еще и распознавать голос, считывать мимические жесты и фиксировать движение зрачков.