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g1tarist
МО РФ поделилось данными о потерях ВСУ тяжелой бронированной технике на Донецком направлении
Это только за последние сутки столкновений.

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Руоссийские войска на Донецком направлении продолжают активно наступать в районе Авдеевского укрепленного района и отбивать попытки ВСУ контратаковать, пытаясь не допустить падения «фортеции». Туда посылают все возможные резервы и буквально закидывают российских бойцов боевой техникой, в том числе современными ОБТ разного производства. Так из недр Минобороны Российской Федерации пришли известия про уничтожение за последний день 10 единиц танков ВСУ на Донецком направлении. В том числе, отдельно сообщается, про демонтаж немецкого танка «Леопард 2A5», переданного Украине западными партнерами.

Российское военное ведомство поделилось информацией про потери украинской армией сразу десятка тяжелых машин на Донецком направлении. Среди подбитых основных боевых танков, присутствовал немецкий «Леопард 2», переданный «друзьями» с целью усиления ВСУ. При этом большая часть немецких машин этого типа была потеряна еще во время летне-осеннего контрнаступления киевских войск на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако их количество хоть и сократилось, но танки этой модели у ВСУ еще присутствуют и их не стесняются кидать на опасных направлениях.

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Стоит отметить, что западная техника продолжает полностью себя дискредитировать на реальном поле боя с равным противником. Так немецкие «Леопарды 2» за счет своих масса-габаритных характеристик, стали отличной мишенью для наших операторов БПЛА и управляемых ракет. На этом фоне ряд западных стран спешно пересматривает собственные проекты с целью усиления защищенности дорогостоящей машины. При этом не факт, что это как-то поможет, так как проблема с потерей ВСУ западных танков связана в первую очередь с принципом их использования в ходе конфликта. Напомним, что танки типа «леопарда 2» или «Абрамса» в первую очередь создавались, как машины для защиты от наступающих колонн советских Т-72, а их применяли для продавливания эшелонированной линии обороны.

#сво #всу
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